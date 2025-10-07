「当日券がなくなってしまう」万博会場に入ろうと徹夜組が続出　先頭は14時から、夜には100人以上が列

大阪・関西万博の閉幕が迫る中、未使用入場券の当日券への交換や、朝9時入場の先頭を巡る争奪戦が過熱している。

J-CASTニュースの記者が2025年10月6日の夜、万博会場を訪れ、徹夜で並ぶ人たちの思いを聞いた。

「せっかくなら一番に並びたい」

時刻は夜の21時、この日の大阪は曇りで気温は22度と過ごしやすい気温となっていた。

万博会場から帰る多くの来場者で夢洲駅付近が混雑する中、明日に向けた「争奪戦」は既に始まっていた。記者が東ゲートの門の近くを訪れると、既に約40人が明日の当日券の交換や、9時入場の先頭を目指して待つ姿が見られた。

先頭集団で待っていた兵庫県明石市の50代主婦は、家族5人分の当日券の引換のため、14時頃から並んだという。

「夜20時とか18時から並んでいるという報道を見て、せっかくなら一番に並びたいと思った」

大阪市の50代自営業女性は18時頃から列に並んだ。

「暑さが収まってから来ようと思っていたが、9月になったら予約が既に埋まっていた」

こう悔やむ一方で、チケットの販売方法について、期間を自由に選択できるようにするのではなく「7月限定券といった、狭い期間を指定した券も販売してほしかった」と嘆いた。

ただこの女性は、あと1日券が2枚あるという。

「明日も『万博泊』をして、並ぼうと思っている。大屋根リングがなくなる前に一周したい」