J-CAST ニュース

ロッテに激震...生え抜きベテラン石川歩＆荻野貴司が電撃退団　若手台頭でかつての主力も「背水の陣」

2025.10.08 13:31
スポーツ班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   2025年シーズン、最下位に低迷したロッテに、衝撃が走った。

   ロッテを支えた石川歩（37）、荻野貴司（39）の両ベテランが今季限りで退団することになった。球団は生え抜きの功労者の2人にコーチのポストを用意していたが、現役続行の意思が強かったため、その意思を尊重する形となった。

  • 千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアム
    千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアム
  • 2017年のWBCにも出場したロッテ・石川歩が退団へ（写真：YUTAKA/アフロスポーツ）
    2017年のWBCにも出場したロッテ・石川歩が退団へ（写真：YUTAKA/アフロスポーツ）
  • 千葉ロッテマリーンズの本拠地・ZOZOマリンスタジアム
  • 2017年のWBCにも出場したロッテ・石川歩が退団へ（写真：YUTAKA/アフロスポーツ）

プロ初年に10勝の石川、荻野は2度のゴールデンクラブ

   石川はプロ1年目の14年に10勝をマークして新人王を受賞し、16年は14勝5敗、防御率2.16で最優秀防御率のタイトルを獲得した。

   先発の軸として稼働してきたが、23年は1軍登板なしに終わり、シーズン終了後に右肩の有痛性ベネット病変と関節唇損傷の診断を受けて手術を行った。

   育成から支配下に昇格した24年は5試合登板で669日ぶりの白星を挙げたが、今年（25年）は１軍登板なし。イースタンリーグで7試合登板し、1勝2敗、防御率4.74だった。

   チーム最年長の荻野は俊足巧打のリードオフマンとして活躍し、21年に盗塁王と最多安打を獲得。外野の守備でもゴールデングラブ賞を2度受賞している。今年はイースタンリーグで34試合に出場して打率.317、1本塁打、9打点をマークしたが、入団以来初の1軍出場なしに終わった。

「若手が台頭している中で...」
続きを読む
1 2
全文表示
千葉ロッテマリーンズ
石川歩
荻野貴司
姉妹サイト