「こんな目黒蓮見たことない」、X衝撃のハプニング写真「この顔はレアだわ」　映画主演で...福田雄一監督が公開

映画監督の福田雄一氏が2025年10月7日にXを更新し、公開前の実写映画「SAKAMOTO DAYS」の撮影風景から、アイドルグループ「Snow Man」の目黒蓮さんの写真を披露した。思わぬハプニングに驚く表情が「こんな目黒蓮見たことない」などと反響を呼んでいる。

「間違ってカメラの三脚を蹴っちゃった時の目黒くん」

福田監督は実写版「銀魂」などの作品で知られ、9月23日に、漫画家・鈴木祐斗さんのバトルアクション漫画を原作とする同名実写映画「SAKAMOTO DAYS」を手がけることが発表された。26年ゴールデンウイーク公開予定で、主人公である「最強の殺し屋」坂本太郎役を目黒さんが演じる。

今回、福田監督はXで、公式サイト上で予告した裏話の「目黒蓮のためなら命賭けてもいいと思った話」について「不快に感じる方もいらっしゃるみたいなので、公開前の取材とか、舞台挨拶の時にでもお話させて頂きますね」と説明したうえ、「代わりといってはなんですが、僕のお気に入りの一枚を！」と写真を披露した。

メガネをかけて銀髪姿の役に扮した目黒さんが、前のめりになって叫ぶように大きく口を開け、迫力ある表情を浮かべている。福田監督は下記のように説明した。

「すでに解禁されている伝説の殺し屋時代の坂本の撮影中、手に持っていたナイフをカッコよく蹴るアクションで間違ってカメラの三脚を蹴っちゃった時の目黒くん 『わーっ！三脚蹴っちゃったーっ！』の『わーっ！』のところです」