「クマ、クマ、クマ...」「乗れ！ 乗れ！」　窮地の82歳女性救ったドライバーに賞賛の声

全国各地で冬眠前のクマの出没が相次ぐ中、秋田県大仙市内では、散歩中の女性（82）が背後からツキノワグマに襲われるという衝撃的な出来事があった。

そんな女性の窮地を救ったのが、後ろから来た車のドライバーだった。防犯カメラの映像がその一部始終を伝えており、ネット上で賞賛の声が相次いでいる。

線路脇の茂みの中では、クマがまだ徘徊する姿が...

体長約80センチの黒いクマが、潜んでいた線路脇の茂みから姿を現し、散歩する女性の後を追うように道路の端を走って行く。

別の防犯カメラでは、女性が歩いていると、猛スピードでクマが忍び寄る姿が見える。クマが道路に出て女性に近づき、女性がその気配に気づいて振り向いた瞬間だった。

「うわぁ～～！」

クマが正面に回り、飛びかかって来たため、女性は悲鳴を上げる。クマは、女性の顔を引っかいたが、女性が後ろに避けたため、地面にうつぶせになる。クマはさらに、後ろに逃げる女性を追いかけ、前に回ってまた飛びかかろうとした。

女性は、「わぁ～～！」と大声を上げる。そして、顔を両手で押さえながら、とっさに向きを変えたため、クマはそのまま茂みの方に逃げた。

「クマ、クマ、クマ、クマ...」

女性は、道路の端から手を振って、後ろから来る車に大声を出す。すると、車が女性の前で止まり、ドライバーの男性が助手席の窓越しに女性と何か話している。線路脇の茂みの中では、クマがまだ徘徊する姿が見えた。

「乗れ！ 乗れ！」

男性は、大声で女性に呼びかける。女性が助手席に乗ると、車はそのまま現場を去った。

こうした防犯カメラの映像は、女性がクマに襲われた2025年10月8日の各テレビニュースで流された。ドライバーの男性は、女性を近くのコンビニまで車に乗せ、店員に支援を求めた。