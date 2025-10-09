ウクライナ出身初三役・安青錦、母国の話題に多くを語らず...日本国籍取得に意欲

大相撲の小結・安青錦新大（あおにしき・あらた）関（21）が2025年10月9日、東京・有楽町の日本外国特派員協会で記者会見した。安青錦関はウクライナ出身で初の三役力士で、「力士になったから（には）横綱を目指してやっていきたい」と意気込み、会場からは拍手が起きた。

ロシアによる侵略を受ける母国については「相撲の話をしましょう」と多くを語らなかったが、「もちろん帰りたい気持ちもある」とも話した。将来的には「親方になれるのだったら、なりたい」と、日本国籍取得を目指していることも明かした。

「自分は力士なので、相撲の話をしましょう」

25年の秋場所では横綱・豊昇龍を破るなど4場所連続で11勝を挙げ、技能賞を受賞。新入幕から4場所連続で三賞を獲得。今後の展望について

「力士になった時から、関取に上がる自信はすごくあった。そんなに早くここまで来られるとは思っていなかったので、自分でもびっくりしている。力士になったから（には）横綱を目指してやっていきたい」

などと話した。

記者会見で配布されたプロフィールには、

「ドネツク国立大学にも合格していたが、2022年2月にロシアのウクライナ侵攻が始まったため、戦火を逃れて相撲を続けられる環境を求め、同年4月に来日。3月生まれである為、2月に18歳以上が徴兵された際、奇しくも兵役を免れた」

とある。

母国についての質問も相次いだが、多くを語らなかった。家族について聞かれると、「家族は今、ドイツにいるので大丈夫」。侵略が始まったときの気持ちや、従軍する考えの有無については、

「国は大変なことになっているが、自分は力士なので、相撲の話をしましょう」

と応じた。「ウクライナ出身者の中では有名人だ」として、ウクライナにいる人々へのメッセージを求められると、

「自分の相撲を見て、1人でも元気になってくれたら嬉しいです」

とエールを送った。