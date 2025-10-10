シバター、不倫騒動で「本当にごめん嫁ちゃん！」妻に謝罪　「挽回は今後させていただきます」

YouTuberのシバターさんが2025年10月9日に動画を公開し、疑惑の上がっていた不倫を認め、妻に謝罪したことを報告した。

「一般の方々に謝罪する気は少しもございません」

シバターさんをめぐっては、暴露系SNSアカウントによって不倫疑惑が浮上。相手とされる女性は8日にインスタグラムで、どの件のことか言及はなかったが、「自分の判断の甘さと軽率な行動が招いた結果だと深く反省しております」と謝罪していた。

そんな中、シバターさんは9日に「お騒がせしている件について」という動画を公開。その中で騒動に言及し、「楽しんでいただけますでしょうか？」などと話したあと、「みなさんはあれですか？ 謝罪が見たいんですか？ 僕の」などと煽った。

シバターさんは「僕は視聴者の皆様方、そして僕のアンチ、そして僕のことを好きでも嫌いでもない一般の方々に謝罪する気は少しもございません」と断言。「私が謝罪するのはただ1人、嫁でございます」とし、「本当にごめん嫁ちゃん！ 本当に、本当にすみませんでした！」と妻に向けて謝罪をした。

シバターさんは今後、時間を掛けて失った信頼を築いていくとのこと。妻にも怒られたと明かし、「あとは私の家族の問題でございます」と話していた。

一方、シバターさんは「いや、しかし、やられたわ。あの女」「やってくれたね」と言い出し、「言うて遊びじゃないですか？」「遊ぶことは仕方ない。ただ、バレないようにやらなきゃいけないんです」と言い、相手について「絶対安心だと思った」などと開き直っていた。

そして最後に「嫁ちゃん、本当にすみませんでした。挽回は今後させていただきます。すみませんでした」とあらためて話し、締めくくった。