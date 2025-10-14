【CS第2戦】「なぜ無警戒だったのか」、元DeNAヘッドが盗塁許した巨人バッテリーに疑問...「最後の最後にミスが」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月13日にユーチューブを更新し、セ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦の巨人バッテリーのプレーに疑問を投げかけた。

「バッテリーは盗塁を考えなかったのかな」

CS第2戦は10月12日に横浜スタジアムで行われ、ホームのDeNAが巨人を延長11回7－6で下し、CS2連勝でファイナルステージ進出を決めた。

試合は両チームが初回にそれぞれ5点を入れた。打撃戦の展開が予想されるも、その後は投手戦となり、10回まで両軍ゼロが続いた。

5－5で迎えた延長11回、巨人が1死満塁のチャンスから1点を獲得し、6－5とリードした。

1点ビハインドのDeNAはその裏、2死走者なしから石上泰輝内野手（24）が執念の内野安打で出塁。2死1塁で打席に林琢真内野手（25）が立った。その3球目に石上が盗塁を決め、2死2塁のチャンスに。ここで林がレフト前にタイムリーヒットを放ち6－6の同点とした。

DeNAの勢いは止まらず、代打・度会隆輝外野手（23）のライト前ヒットで2死1、3塁とした。1打サヨナラの場面で、蝦名達夫外野手（28）がレフト前タイムリーを放ち、DeNAが7－6でサヨナラ勝ちした。

1点ビハインド、2死走者なしから2点を獲得しての劇的な逆転サヨナラ勝利だった。

高木氏は、巨人が同点を許したきっかけとなった、11回2死1塁で盗塁を許したシーンを振り返った。11回は、田中瑛斗投手（26）が10回から回をまたいで続投。捕手は、この回から小林誠司（36）に代わって大城卓三（32）がマスクをかぶった。

高木氏は「なんでか知らないけど、バッテリーは盗塁を考えなかったのかな」と切り出し、次のように持論を展開した。