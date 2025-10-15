【サッカー】「日本はアジア最強」、強豪にひるむ韓国とは違う...韓国メディア大絶賛「日本は韓国より確実に先行」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年10月15日、サッカー日本代表の特集記事を組み、ブラジル代表に逆転勝ちした日本代表を「アジア最強」と絶賛した。

日本代表がブラジル代表に3－2で歴史的初白星

FIFAランキング19位の日本代表は14日、東京スタジアムで同6位ブラジル代表と親善試合を行い、3－2の逆転勝利を飾った。

試合は、日本代表が前半26分、32分と立て続けにゴールを許し、0－2で前半を折り返した。

日本代表は後半に入るとギアを上げ、後半7分にMF南野拓実（30）がブラジル代表のパスミスをついてゴールを決めた。

後半17分には、MF中村敬斗（25）が、右サイドからのクロスを右足でボレーシュート。これに反応した相手選手のクリアが、ゴールに吸い込まれ2点目を追加した。

同点とした日本代表は後半26分、左コーナーキックからのクロスを、FW上田綺世（27）が頭で合わせ逆転のゴールを決めた。

日本代表はこのまま1点差を守り切り3－2で勝利。過去13戦して勝利のなかった「王者」ブラジル代表に歴史的初白星を挙げた。

日本代表の快挙は、ライバル韓国でも速報された。

韓国代表は日本代表と同時期に、ブラジル代表とパラグアイ代表と対戦。10日にホームでブラジル代表と対戦し0－5の大敗を喫し、14日のパラグアイ戦は2－0で勝利した。一方の日本代表は、10日にパラグアイ代表と対戦して2－2で引き分け、ブラジル代表には3－2で勝利した。