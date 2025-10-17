浜崎あゆみ、チューブトップ＆デニム衣装の破壊力　腰には「しっぽ」も...「昔のあゆちゃんが蘇ったみたい」

歌手の浜崎あゆみさん（47）が、2025年10月15日にインスタグラムを更新。開催中のアジアツアーでの衣装姿を公開した。

「全部ちゃんとLIVE仕様に一から作り直してあるのです！」

浜崎さんはインスタグラムで「衣装チーム力作のBD party風のアンコールデニムstyle」と切り出し、衣装姿の写真を公開。デニムのテンガロンハットにチューブトップ、内ももが大胆に露出したデニムパンツという出で立ちで、腰には大きなファーのしっぽを付けている。

浜崎さんが10月6日にインスタグラムで公開した 、誕生日イベントの写真の衣装と似ているが、胸元のデザインや、パンツに散りばめられたラインストーンなどが変わっているようだ。

浜崎さんは「衣装だけでなく、ラインストーンの装飾はもちろん、デニムテンガロンもデニムヒールも全部ちゃんとLIVE仕様に一から作り直してあるのです！ 凄すぎます！！」と明かし、「＃Aスタッフ」「＃大大大リスペクト」とのハッシュタグを添えた。

コメント欄には「デニムにしっぽのあゆちゃん可愛すぎるぅ」「昔のあゆちゃんが蘇ったみたい」「デニムにテンガロンのあゆちゃん本当に可愛い過ぎーーー ここまで似合う日本人はあゆちゃんしかいないよ」「デニムお浜姐さん、最強っす」などと書き込まれている。