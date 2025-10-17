メニューにない大盛り注文は「迷惑行為として警備に連絡」　スガキヤ一部店舗が警告貼り紙、本部が撤去

東海地方を中心に展開するラーメンチェーン「スガキヤ」のカウンターの貼り紙がSNS上で注目を集めている。同店のソフトクリームを「さらに大盛り」にしたいと注文するのは「迷惑行為」として警備に連絡すると警告する内容だった。

運営会社の総務グループの担当者は2025年10月17日、取材に対し、「掲示内容について本部では未確認の状態であったため、本部にて掲示の事実を確認した時点で掲示物を撤去いたしました」と説明した。

貼り紙を掲示した経緯は不明

この貼り紙が話題になったきっかけは10月15日のX投稿だ。投稿者が紹介した写真によれば、これは「お客様へのお願い」と題した文章で、つぎのような内容が書かれていた。

「スガキヤ全店舗において、『ソフトクリームレギュラーのさらに大盛り』のご注文を受付けておりません、またご提供もしておりません。このようなご注文は迷惑行為として警備に連絡いたします。お客様におかれましてもこれらをご承知おき下さい」

投稿者への取材によれば、15日に三重県内の店舗で見かけたものだという。「大盛り」に関する記載がメニューにないにもかかわらず、こうした貼り紙が掲出されていたため、「なにがあったの？」と疑問に感じたと明かす。

スガキヤの公式サイトを確認しても、ソフトクリームのレギュラーを「さらに大盛り」にできるとの案内は見当たらない。ミニ（税込140円、以下同）とレギュラー（190円）の2種類を提供するほか、容器をコーンかカップか選択できるオプションがあるだけだ。

このX投稿が注目を集め、SNS上で拡散。この警告にいたる経緯を推測する声なども寄せられていた。

運営会社の総務グループの担当者は17日、この貼り紙が掲示されていた事実を認め、本部は未確認だったと取材に説明した。すでに撤去したという。また、全店舗で掲示していたものでもないとしている。

担当者は、「従業員がお客様対応に苦慮するケースに対しては、個別の事案に基づいて対応してまいります」とする。この貼り紙を掲示した経緯などについては、「個別事案」のため回答を控えるとしている。