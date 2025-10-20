プロ野球のチケット代が高い　外野指定席が1万2000円！クライマックスシリーズでは「売り方」に批判も

プロ野球では、日本一を決める大詰めの戦いが繰り広げられている。2025年のシーズン観客総動員数は2704万286人（日本野球機構速報値）で、前年比35万人以上の増加となり、その人気の高さを示したかたちとなっている。

比較的安価で気軽に球場へ観に行けるのがプロ野球の魅力と言われてきたが、今年はそのチケットが高騰している、という指摘が相次いだ。

4300円→1万2000円→当日には500円

今年、注目されたのはダイナミックプライシング（DP）というチケット購入システムの弊害である。

DPは対戦カード、曜日や天気、さらに直前販売率や需要予測によって、チケット価格を柔軟に上下させる仕組みで、近年12球団中7つのプロ球団が採用している。

今年4月29日、東京ヤクルトスワローズのホームゲームとして神宮球場で行われた横浜DeNAベイスターズ戦は、このDPによってホームの外野指定席が1万2000円で売り出された。

初期販売価格の4300円から約3倍にはねあがったこともあって、売れ行きは伸びなかったようで、当日には500円まで値下げされた。SNSを中心に「ぼったくりではないか」という懸念の声が上がった。

最大の問題はなぜこの価格になっているのか、という説明がファンになされないことである。

ゴールデンウィークの初日で、近隣の人気球団ともあって需要が見込まれたことからの価格高騰だったのだろうが、最終的に投げ売りされるようでは、1万2000円で買ったファンは浮かばれまい。