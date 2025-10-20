J-CAST ニュース

三原じゅん子こども相、冒頭発言＆質疑応答「約30秒」会見　これは異例？過去3か月分を振り返ってみた

2025.10.20 17:54
政治班
   自民党・三原じゅん子こども政策担当相が2025年10月17日の閣議後に行った記者会見がSNS上で注目を集めている。三原氏が「私からご報告は特にございません」と発言し、質疑応答でも質問が出ず、そのまま終了した。

こども家庭庁のYouTubeチャンネルの会見を比較

   この会見の様子は、こども家庭庁の公式サイトでもYouTube動画で公開されている。三原氏が演台に立つと、幹事社の記者が「ただいまから三原大臣閣議後会見を始めます」とアナウンスし、「それでは冒頭、大臣からお願いします」と促した。

   三原氏は「皆さん、おはようございます」と頭を下げながらあいさつし、「冒頭、私からご報告は特にございません」とコメントした。

   これを受け、幹事社の記者は、「それでは質疑に移ります。ご所属お名前に続いてご質問をお願いします。いかがでしょうか」と述べた。会場から質問が出なかったため、「ないようですので、会見を終わります。ありがとうございました」と締めくくった。

   三原氏も「ありがとうございます」と応じて演台から去った。この間、約30秒だった。

   こども家庭庁の公式サイトでは、現時点で、この会見を含め25年10月中の会見が5本公開されている。いずれも三原氏の冒頭発言はなかった。質疑応答では、東京・九段北の靖国神社で行われた秋季例大祭に関する質問や、性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進経費に関する質問、10月4日投開票の自民党総裁選に関する質問が出ていた。

9月も8回中3回が「冒頭発言なし」
こども家庭庁
三原じゅん子
