地下アイドルグループでいじめ→中指立てて脱退の元アイドルが「UCバークレーの卒業生代表に」

地下アイドルグループ「asterisk* east」の元メンバー、小野寺ポプコさんの近況がSNSで注目を集めている。

「数年前にライブ直前でやめさせられた地下アイドルが......」

小野寺さんは2025年10月20日、Xに「数年前にライブ直前でやめさせられた地下アイドルが、UCバークレーの卒業生代表に。ドラマチックな小野寺ポプコの人生」として2枚の写真を投稿した。

1枚目は白いTシャツに淡いラベンダーカラーのパンツを合わせ、マイクを片手に中指を立てるアイドル当時の写真。そして2枚目はUCバークレー大学院の卒業式の最中、壇上でスピーチをする小野寺さんの姿が写ったものだった。

小野寺さんは19年に活動していた「asterisk* east」に所属していた。19年6月にグループに加入するも、翌7月には脱退。グループは7月に上野公園水上音楽堂でのライブに出演したが、休演とされていた小野寺さんが突如壇上に登場した。

当時、客席側から撮影された動画によると、メンバーが3人そろいの衣装を身につけた中、小野寺さんは1人だけ私服とみられる服で登壇。メンバーにいじめられていたなどと暴露し、ステージで中指を立てて脱退を宣言するという衝撃的なハプニングとなった。

活動期間はわずか1週間だったとして、Xでも「正直変な理想押し付けて個性を抹殺しようとする運営ほんとダサいし意味わかんない。メンバーに田舎の高校生みたいなしょうもないいじめやられるのもまじだるい」と告発していた。