真剣表情の大谷翔平、笑顔のぞく山本由伸＆佐々木朗希、いざトロントへ　機内に向かう瞬間オフショ話題

ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月23日に公式インスタグラムを更新。日本時間25日に開催するワールドシリーズの対戦相手、トロント・ブルージェイズの本拠地に向けて飛行機移動する、ドジャースの選手たちの写真を公開した。

大谷翔平選手（31）や山本由伸選手（27）、佐々木朗希選手（23）ら日本人選手の表情もとらえられている。

ワールドシリーズでトロント・ブルージェイズと対戦

球団公式インスタグラムは、「Next stop： World Series」とメッセージを添えて、飛行機に乗り込むところをとらえた選手たちの写真14枚を投稿した。

大谷選手は白いニューバランスのTシャツに黒いナイキのパンツを着用し、首元には「Beats」のヘッドホンをかけ、キャップはおなじみとなった逆かぶりで、真剣な表情を見せている。

山本投手は黒いチームウェアを着用し、ドリンクのカップを手に笑顔をのぞかせている。佐々木投手も同じくチームウェア姿で、タラップの上から笑顔を見せている。

この投稿には、「いよいよですね」「みんないい顔」「頑張ってください～応援しています」「頑張ってー。レッゴードジャース」「わくわくが止まらない」など日本からも応援のコメントが寄せられていた。