【ドジャース】キム・ヘソン、応援団長でもいい...韓国メディアがWシリーズ・ロースター入り切望「夢舞台に立つことさえできれば」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年10月24日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（26）の特集記事を組み、25日に開幕するワールドシリーズ（WS）ロースター（出場選手登録枠）入りを切望した。

キムのポストシーズン出場はわずか1試合だけ

チームは、ナ・リーグ中地区1位ミルウォーキー・ブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズを4連勝で制し、ワールドシリーズ進出を決めた。

注目のワールドシリーズは、25日（日本時間）に、ア・リーグの覇者トロント・ブルージェイズの本拠地ロジャース・センターで開幕する。

ドジャース公式インスタグラムによると、大谷翔平選手（31）をはじめとするチームの主力が、23日にカナダ・トロントに出発した。公式アカウントが公開した写真には、キムが専用機に乗り込む姿があり、チームに帯同したとみられる。

キムは、ポストシーズンすべてのシリーズでロースター入りしているが、出場したのはわずか1試合だけだ。

10日に行われたフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第4戦で、延長11回に代走として出場。2死満塁から3塁走者のキムは、劇的なサヨナラのホームを踏んだ。

リーグ優勝決定シリーズに続き、ワールドシリーズでも代走、守備固め要員としてのロースター入りが期待されるキム。「スポーツ朝鮮」は、キムのロースター入りを切に願っている。

同メディアは、レギュラーシーズンでキムのスタメン出場にこだわりをみせていたが、ワールドシリーズは特別なようだ。