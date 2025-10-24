DeNAはなぜ佐々木麟太郎を1位指名したのか、元ヘッドが読み解く...交渉権はソフトバンクが獲得

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月23日にユーチューブを更新し、同日行われたドラフト会議を振り返り、DeNAが佐々木麟太郎内野手（スタンフォード大、20）を1位指名した理由を独自分析した。

「DeNAはある程度、リサーチしている」

DeNAはドラフト1巡目で佐々木を指名した。サプライズ指名に会場に詰め掛けた野球ファンが沸いた。さらに、ソフトバンクが佐々木を1位指名すると、会場から驚きの声が飛び交った。

DeNAとソフトバンク2球団の競合となり抽選へ。DeNAは相川亮二監督（49）、ソフトバンクは城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が抽選し、結果、ソフトバンクが佐々木との交渉権を獲得した。

12年にDeNAのヘッドコーチを務めた高木氏は、古巣の佐々木1位指名に「びっくりした」と振り返り、1位指名した理由を独自の視点で解説した。

「（DeNAは）ある程度、リサーチしている。『ドラフトにかけたらどうなるか』ということどまで、おそらく話はしている。じゃないと失礼。即戦力とは言わないが、DeNAの意図とすれば、2027年から（セ・リーグが）DHを導入する。（佐々木は）若いがバッティングを考えると、パタッとはまる。パワーや、ミート力を考えると、DHにはまる選手」

抽選で外したDeNAは、外れ1位で小田康一郎内野手（青学大、22）の交渉権を獲得した。小田は右投げ左打ちの1塁手で、大学通算9本塁打、3度ベストナインに輝いた。今夏の日米大学選手権に日本代表として出場するなど、大学トップレベルの実力者だ。