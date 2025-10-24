ひろゆき氏、元維新・音喜多駿氏の長文ポストに「落選してよかった気がする」...ネット共感のワケ

ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2025年10月24日にXで、日本維新の会の元参議院議員の音喜多駿氏に「落選してよかった気がする」とコメントし、反響を集めている。

「ひろゆき氏に同意」「なんか幸せそう」と反響

発端となったのは、音喜多氏が23日に投稿したポスト。その中で、「高2の長女が1週間の海外修学旅行から帰ってきました。日中に羽田空港にお迎えにいけるのも、定職を持たない者の特権である。...何の自慢にもならないが。。」と自虐しつつ、長女に夕飯のリクエストを聞いたところ、「チャーハン」と即答されたことを明かした。

音喜多氏は、「私が作る炒飯は、長女が彼氏を連れて家に食べさせに来るほど美味いのである（自画自賛）」と嬉しそうにつづりつつ、「炒飯はだいたいその家独自のレシピがあって、味が各家庭でけっこう違うんだよ」と長女に話したことを明かした。

さらに「だからこれが我が家のオリジナル炒飯。このレシピ、覚えて音喜多家の味を受け継いでほしいんだけど、こんど一緒に作る？」と聞いたところ、長女からは「わかったー」という返事があった。

音喜多氏は、「ということで、手作りの炒飯をもりもり食べて、反抗期もなくまだ一緒にキッチンに立ってくれそうな長女が、一週間ぶりに帰ってきて嬉しい我が家の団らんなのである」と仲の良さそうな様子をつづっていた。

このほっこりするエピソードに対し、ひろゆき氏はリプライで、「音喜多さん、落選してよかった気がする」とつづった。

このひろゆき氏のポストにXからは、「珍しく、ひろゆき氏に同意ｗ」「なんか幸せそうですよね」「今めちゃくちゃ人気者だよね」という声が集まっていた。