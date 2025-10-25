登録者数30万人気夫婦YouTuber、結婚5周年で夫の神サプライズ！「ティファニーの婚約指輪」ファンもニヤニヤ

チャンネル登録者数30万人の夫婦YouTuber「軍曹と歩兵」が2025年10月17日、公式YouTubeチャンネルに「実は結婚5周年 5年越しの婚約指輪授与式」と題した動画をアップ。結婚5周年ディナーで、婚約指輪を渡す姿を公開した。

結婚5周年を機に、婚約指輪の授与式を企画

「軍曹と歩兵」は、登録者数120万人超えの人気YouTuber・関根りささんと、元YouTuberのジョージさんが夫婦で運営するYouTubeチャンネルだ。二人は2020年に結婚し、今年5周年を迎える。

「僕が結婚してて、唯一というか、これから『はい結婚ですよ、よろしくお願いします』みたいな、すごい大切にされているものを僕、渡していなくて」と語るジョージさん。実は結婚指輪は渡しているが、婚約指輪は贈っていないという。妻の関根さんからねだられたことはないが、結婚5周年を機に婚約指輪の授与式を企画し、夫婦共通の友人とともにティファニーで指輪を選んだと語った。

そして記念日当日、二人は高級ホテルへ。鉄板焼き店の個室で食事の際にジョージさんは関根さんに花束を渡し、「5周年経ちましたね」「いろいろありましたね」と語り合った。

そして、「もう一個あるんですよ」とジョージさんが告げるものの、関根さんは「わかった！また歌でしょ！」と、結婚1周年のときと同じく「歌をプレゼント」するパターンなのではないかと笑い混じりに話す。