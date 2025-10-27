J-CAST ニュース

【ドジャース】山本由伸は「第3戦につながるヒント示した」、識者が指摘する完投の「意義」...「ブルージェイズ打線の抑え方が分かった」

2025.10.27 12:08
スポーツ班
    プロ野球日本ハム、ダイエーなどで投手としてプレーした野球解説者・武田一浩氏（60）が、2025年10月26日にユーチューブを更新し、ワールドシリーズ（WS）で山本由伸投手（ドジャース、27）が完投した「意義」について解説した。

    山本由伸投手（ドジャースインスタグラムより）
「ホームランで決まるのではないかと思った」

    WS初戦を落としたロサンゼルス・ドジャースは26日、敵地ロジャース・センターでトロント・ブルージェイズと対戦し、5－1で快勝した。これで1勝1敗のタイとした。

    先発・山本は初回から3回までランナーを背負う苦しい立ち上がりだった。3回には死球からヒットを許し、1死1、3塁から犠牲フライで1点を許した。1－1の同点に追いつかれた4回以降は、ほぼ完ぺきな投球で9回を投げ切った。

    打者32人に対して105球、4安打8奪三振1失点（自責1）。15日のリーグ優勝決定シリーズのミルウォーキー・ブリュワーズ戦に続き、2試合連続の完投勝利を飾った。

    ダイエー時代の1998年にパ・リーグ最多勝のタイトルを獲得した経験を持つ武田氏。現役引退後は、NHKで大リーグ中継の解説者として活躍している。

    武田氏は、山本の投球について「カーブの使い方が上手だったから、3試合目につながるような、ブルージェイズ打線を抑えるヒントが出た」とし、第2戦の両軍先発の山本と、ケビン・ガウスマン投手（34）の投球内容に言及した。

    「2人とも良かった。立ち上がりにガウスマンが点を取られたが、山本も途中で点を取られた。2人とも大量点を取られるようなピッチングにならなかったので、多分、こういう試合になっていくんだろうなと思ったら、そうなった。2人ともボールが低かったし、ホームランで決まるのではないかと思った」

    第2戦は6回まで両先発の投げ合いになり、7回にドジャースが、ウィル・スミス捕手（30）と、マックス・マンシー内野手（35）の本塁打で逆転に成功した。8回には相手投手の暴投などで2点を追加し、試合を決定付けた。

「ゲレーロジュニアを抑えたのが大きかった」
