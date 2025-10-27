【ドジャース】キム・ヘソンはいつ打席に立てるのか、韓国メディアいら立ち...日本人は大活躍、キムは「ただの見物人」

韓国メディアが、キム・ヘソン内野手（26）の現状にいら立ちを見せている。

「打率.093の長距離砲センターを外すわけにもいかず...」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースは2025年10月26日、敵地ロジャース・センターでワールドシリーズ（WS）第2戦を行い、ブルージェイズに5－1で快勝した。

ドジャース先発・山本由伸投手（27）が、9回完投勝利。打者32人に対し、105球4安打8奪三振1失点（自責1）の快投で、15日のリーグ優勝決定シリーズのミルウォーキー・ブリュワーズ戦に続き、2試合連続の完投勝利を飾った。

「1番・DH」でスタメン出場した大谷翔平選手（31）は4打数1安打だった。

初戦を落としたチームは、これで1勝1敗のタイとした。

ポストシーズンでは、大谷、山本、佐々木朗希投手（23）ら日本勢の活躍が目立っている。野球人気の高い韓国では連日のようにポストシーズンの結果が報じられているが、韓国出身のキムが、出場機会に恵まれないことから、いら立ちを見せているメディアもある。

キムは、ポストシーズン全シリーズでロースター（出場選手登録枠）入りを果たし、WSでもロースター入りした。一方で、試合に出場したのはフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズ第4戦のみ。延長11回に代走として起用され、打席に立つ機会はなかった。

このような状況の中、「スポーツ朝鮮」は、「野手13人にキム・ヘソンを入れた理由が確かにあるはずだが、だからといって打率.093の長距離砲センターを外すわけにもいかず...デビュー打席はいつ頃になるのか」とのタイトルで記事を展開した。