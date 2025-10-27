J-CAST ニュース

ソフトバンクはなぜ佐々木麟太郎を1位指名したのか　「仕方なく大谷翔平の指名を回避」、元フロントが13年前の後悔から読み解いた

2025.10.27 17:15
スポーツ班
   プロ野球ロッテの元投手で、ソフトバンクのフロント務めた経営学者の小林至氏（57）が、2025年10月26日にユーチューブを更新し、プロ野球ドラフト会議でソフトバンクが佐々木麟太郎内野手（スタンフォード大、20）を1位指名した理由を解説した。

  • ソフトバンクの本拠地みずほpaypayドーム
「佐々木を指名するとすれば、1位しかない」

   ドラフト会議は23日に行われ、ソフトバンクとDeNAが佐々木を1巡目で指名した。抽選の結果、ソフトバンクが交渉権を獲得した。

   スポーツ紙の報道によると、佐々木が所属するマネジメント会社が27日に会見を行い、佐々木の今後について説明したという。

   担当者は「米ドラフトを待って決めることになると思う。いろいろな状況を見ながら、最終的には本人が決断するだろう」などと語ったという。

   現役引退後、ソフトバンクのフロント入りをした小林氏は、古巣の佐々木指名について「驚きました。1位というのは予想していなかった」とし、1位指名した経緯を次のように推測した。

   「（佐々木を）指名するとすれば、1位しかない。高校の通算本塁打記録を塗り替えた選手。高校卒業後はNPB（日本野球機構）に行かずに、スタンフォード大学に進学するという輝かしいキャリアを歩んでいる。高校卒業後にNPBに行ったら間違いなくドラフト1位選手だった。指名するとなると1位しかない。『他が行くならばウチも』と考えてもおかしくはない」

   そして、ソフトバンクのフロント時代の12年ドラフト会議を振り返り、当時「後悔」した出来事を明かした。

「入団にこぎつけた様子を見て、やはり後悔しました」
