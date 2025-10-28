J-CAST ニュース

コロチキ西野創人「痩せるためにやめた食べもの5選」発表　最強の2コンボ「キングオブ太る飯」とは

2025.10.28 11:15
エンタメ班
   お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、2025年10月15日に公式YouTubeチャンネルを更新。「痩せるためにやめた食べ物」を明かした。

  西野創人さんのインスタグラム（＠korochiki_nishino）より
    西野創人さんのインスタグラム（＠korochiki_nishino）より
  西野創人さんのYouTubeより
    西野創人さんのYouTubeより
  • 西野創人さんのYouTubeより
    西野創人さんのYouTubeより
  • 西野創人さんのYouTubeより
    西野創人さんのYouTubeより
  • 西野創人さんのYouTubeより
    西野創人さんのYouTubeより
  • 西野創人さんのインスタグラム（＠korochiki_nishino）より
  • 西野創人さんのYouTubeより
  • 西野創人さんのYouTubeより
  • 西野創人さんのYouTubeより
  • 西野創人さんのYouTubeより

「ドレッシングがめっちゃ太るんですよ」

   西野さんは、11カ月で体脂肪率を23％から7％にまで減らす肉体改造に成功したことを公言している。

   10月15日、YouTubeに「痩せるためにやめた食べもの5選」と題した動画を公開。「体が変わってきて、一番変わったの食生活かな」として、食べなくなったものを明かした。

   1つ目は「サラダ」。意外に思えるが、「シーザーサラダとか、チョレギサラダとか、食べなくなりました」という。

   「ドレッシングがめっちゃ太るんですよ」と理由を説明し、野菜の食べ方について、こうすすめた。

   「塩か青じそとか、そういうのやと脂質がなくていいかな」「意外に焼き肉のタレとかも、かけすぎなかったら脂質が低いのでおすすめです」

   2つ目は「ラーメン」。西野さんはもともとラーメンが大好きだったが、筋トレを始めて「1カ月、2カ月我慢したら、意外に食べなくても平気になりました」という。「塩味のあるお汁」として、味噌汁や玉子スープで代用できると語った。

   3つ目は「甘いもの」。特にアイスは脂質が多いということで、甘いものが食べたい時は低脂質でカロリーも低い和菓子を選ぶようすすめた。

パンをやめ「健康になったような気がする」
コロコロチキチキペッパーズ
西野創人
