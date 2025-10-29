巨人に何が起きているのか　桑田2軍監督退団は「尋常じゃない」...二岡ヘッドに続く退任に識者懸念「内部で何かあるかも」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月28日にユーチューブを更新し、巨人・桑田真澄2軍監督（57）の電撃退団について「尋常じゃない」と懸念を示した。

2軍選手を教育して1軍に供給できなかった責任を問われた？

巨人は28日、公式サイトを通じて桑田2軍監督が、今シーズン限りで退団することを発表した。2軍を率いて2年目の今シーズンは、監督としての手腕を発揮し、イースタン・リーグでチームを優勝に導いた。

スポーツ紙の報道によると、桑田2軍監督は退団を決意した理由について「１軍が優勝できなくて、若手選手の育成ができていないという評価だったので、これは責任を取らなきゃいけないということを伝えました。自分の中でケジメをつけたということです」と説明したという。

指導者としての桑田2軍監督を高く評価している高木氏は、「厳しい世界を生きてきた桑田だから、現場の近く、当然ユニホームを着ていてほしいひとりだった」と無念をにじませ、退団の経緯について、次のように推測した。

「2軍監督からすれば、1軍が優勝できなかった。（2軍の）いい選手、いい若手を教育して成長させて（1軍に）供給できなかった。そういう考え方があったのだろう。上（1軍）で投げなければいけない井上温大も、下（2軍）に沈んだままだったし。（1軍に）送り返せなかった責任を言われたのだろう」