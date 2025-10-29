令和ロマン・くるまが芸人で「一番くらい仲良い」女性芸人　恋愛相談に「絶対あの子はあんたのこと好き」後押しも

お笑いコンビ「令和ロマン」のくるまさんが、ABEMAの番組「世界の果てに、くるま置いてきた」の特別映像で、「恋愛のこととかも全部」相談するという仲の良い女性芸人について明かした。

荒川さんが「今が幸せってことを伝える語彙がすごい」

番組は、バングラディシュの果てに置き去りにされたくるまさんが、旅をするというもの。特別映像では、ロケ中の夕飯時に自身の交友関係について話す様子が配信された。

くるまさんは、「意外でもなんでもないですけど、荒川さんがすごい仲が良いんで」と、お笑いコンビ「エルフ」の荒川さんを挙げ、「芸人だったら一番くらい仲良い」とした。

くるまさんは、「（荒川さんには）何でも話します。全部、恋愛のこととか。全部一回荒川さんに相談」と話す。仕事やネタのことも相談するといい、荒川さんは、くるまさんの相談に対し「あんたそれアカンで」「絶対その方が良いと思う」など、ポジティブに返してくれるという。

くるまさんは、荒川さんのことを「みんなこうだったらいいのにと思う。素晴らしい性格。人の悪口言わない。常に褒める」と、賞賛しきりだった。「ずっと今が楽しいってことをあらゆるボールで教えてくれるんですよ」「今が幸せってことを伝える語彙がすごい」とも。

スタッフが最近くるまさんが荒川さんにした恋愛相談について尋ねると、くるまさんは「ちょっと前だったんですよ」と振り返り、荒川さんが「絶対あの子はあんたのこと好きやで」「ビビんな」絶対大丈夫やから」と後押ししてくれたと話した。