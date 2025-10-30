「まるでデジャブ」 ロバーツ監督「継投策」にファン大ブーイング...トライネン、エンリケス起用に批判の声【ドジャース】

大リーグのロサンゼルス・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）の采配を巡り、インターネット上でファンから批判の声が上がっている。

スネルは初回わずか3球で2失点

ドジャースは2025年10月30日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムでワールドシリーズ（WS）第5戦を行い、トロント・ブルージェイズに1－6で敗れた。これで対戦成績を2勝3敗とした。

試合はいきなり初回に動いた。ドジャースの先発ブレーク・スネル投手（32）が、先頭デービス・シュナイダー外野手（26）に初球をレフトスタンドに運ばれ、わずか1球で1点を失った。

先制弾に動揺したのか、続くウラジーミル・ゲレーロジュニア内野手（26）にもソロ本塁打を浴びた。3球で2点を失い、厳しいスタートとなった。

スネルは、3回にキケ・ヘルナンデス内野手（34）のソロ本塁打で援護を受けるも、4回に1点を失い、7回2死1、3塁の場面で降板した。

このピンチでロバーツ監督が起用したのはエドガルド・エンリケス投手（23）だ。指揮官の期待を受けマウンドに上がったエンリケスだったが、暴投とタイムリーで2点を失い、4点差に広がった。

結局、ドジャース打線は4安打と沈黙し、第4戦に続いて2連敗を喫した。

インターネット上では、ロバーツ監督の継投策に関して、第4戦と同じ「失敗」を犯したとし、批判的な意見が寄せられた。

ファンが指摘したのは、7回の継投だ。第4戦は、2点ビハインドの状況で、先発・大谷翔平選手（31）が2連打を浴び、無死2、3塁のピンチを迎えて降板。大谷の後を受け、アンソニー・バンダ投手（32）と、ブレーク・トライネン投手（37）が登板するも、4点を失い、リードが5点に広がった。