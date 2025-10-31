「早苗とお揃いしたい！」「国家御用達コスメ教えて」　李大統領→高市首相の贈り物にX熱視線

高市早苗首相が2025年10月30日に韓国・慶州でAPEC首脳会議に出席し、李在明大統領との初会談に臨んだ。李氏からの贈り物とは具体的に何だったのか、Xでは関心が集まっている。

高市氏から李大統領には碁石セット

高市氏は会談を終え、「李在明大統領から、私の総理大臣就任に対する温かいお祝いの言葉をいただき、予定の会談時間は20分でしたが、45分間の会談となり、話がはずみました」などと振り返った。

韓国大統領室の公式サイトで報道官が伝えたところによると、非公開の会談は李氏の冗談により和やかな雰囲気で始まったという。「李大統領は、高市首相が自身の夢を全て実現したと前置きし、ドラム、スキューバダイビング、オートバイがその夢だと述べると、高市首相をはじめとする出席者全員が笑いをこらえきれませんでした」としている。

日韓で交わされた贈り物については下記のように明かしていた。

「就任記者会見で韓国ノリが好きで韓国化粧品を使うと言っていた高市首相の好みを考慮し、李大統領は韓国の化粧品とノリを贈り、高市首相は李大統領の故郷である安東市と姉妹提携を結んでいる鎌倉市で製作した碁石と碁笥（ごけ）を、囲碁好きな李在明大統領に贈りました」

これが報じられるとXでも関心を集め、「高市さんに贈った韓国コスメなんだろ...気になるw」「どのコスメ！？！？早苗とお揃いしたい！！！」「国家御用達コスメ教えて欲しい」「基礎化粧品系かな」「同じの買いたい」といった声が。高市氏をめぐっては「サナ活」と称して持ち物などを真似する動きもあり、注目度の高さが伺える。