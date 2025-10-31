相次ぐクマ被害、撃退グッズ販売倍増　クマスプレーは事前に「黄色いバンド外して」...狩猟用品店に聞く注意点

連日のようにクマの人里への出没や被害が報じられるなか、クマ対策グッズの注目度も上がっている。狩猟用品などを販売する「豊和精機製作所」（埼玉県加須市）は、クマ撃退アイテムであるクマスプレーや「ベアホーン」について、販売数は2024年と比べると倍ほどだと明かす。

では、クマ撃退グッズを携帯、使用する際には、どんな点に注意すればいいのか。

「黄色いバンド」に注意「絶対に素手では外せません」

豊和精機製作所の公式Xは、同社が取り扱うクマスプレー「フロンティアーズマン ベアスプレー」の写真を投稿。「ベルトにつけられるポーチも付いてます。使用期限も定められてます。当社のお客様にそんな方はいませんが、犯罪に使われた場合に追えるようにするため、シリアルNo.もあります」と、商品について説明した。

続けて、「黄色いバンドは外して携帯してね」と呼びかけた。投稿されたクマスプレーの写真には、トリガーの部分に結束バンドのような黄色いバンドが巻き付けられている。

これに、黄色いバンドを付けたまま山を歩いている人を見かけるという返信が寄せられると、豊和精機製作所の公式Xは、黄色いバンドが巻かれた状態のスプレーと、バンドを外したスプレーを映した動画を投稿。「この黄色いバンドは運送時に絶対に噴射されないようにするためのものです」と説明し、「【絶対に素手では外せません】」と強調した。

続けて、「持ち出す時はニッパーなどで切って、この白い安全装置のみにしてください」と呼びかけ。「これは上を指で引っ掛ければ簡単に外れますが、それ以外ではまず外れてしまうことはありませんからご安心ください」とした。

この投稿に、「これマジで拡散しないとまずいやつやん...」「黄色いバンドしたままクマと遭遇したと想像すると、絶望的」「いざという時使えなかったらシャレにならない」といった声が寄せられ、注目を集めた。