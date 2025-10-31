「涙したいのは伊東市民の皆さんでは」石井亮次アナ突き放す　それでも田久保市長は「精いっぱいやり切った」

静岡県の伊東市議会（定数20）は2025年10月31日、臨時会を開き、学歴詐称が指摘されている田久保真紀市長に対する2度目の不信任決議案を賛成19、反対1で可決した。田久保市長は即日失職し、50日以内に市長選が行われる。

田久保市長追及の急先鋒を自認している「ゴゴスマ」（CBC・TBS系）司会の石井亮次アナは、この日の放送でも「（失職後の会見では）ちょっと感極まって、涙される部分がありましたけれど、厳しい言い方ではありますけども、涙したいのは伊東市の市民の皆さんではと、私は思いますけども......」と、いまさら空々しいと言わんばかりだった。

次の市長選に出馬するのか？田久保氏の答えは

報道陣から次の市長選に出馬するのかを聞かれ、市長は「ご支援いただいている皆さんとよく話しながら、自身も向き合って考えてまいりたいと思っております」と明言しなかったが、「自分なりには、精いっぱいやり切ったと、そのように思っております」とも語っているから、さすがに次の選挙には出ないつもりなのだろう。

次の市長選には、田久保氏と争って敗れた元市長の小野達也氏ら複数が立候補に意欲を示している。番組コメンテーターの増田英彦さん（お笑いコンビ「ますだおかだ」）は、田久保氏が立候補しなくても、注目すべき問題が残っていると指摘した。

「次の市長選で、前の選挙で田久保さんに集まった票がどこに流れるのか。それまでの、田久保さん以前の市政に対して、ノーを示した票の行先がどうなのか。まだまだ注目する問題はあると思いますけどね」という。

学歴騒動がなければ、田久保市政が進めているはずだった政策はあったはずで、改めて伊東市の有権者はどう判断するのか。投開票日は12月14日の見通しという。

（シニアエディター 関口一喜）