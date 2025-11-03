希空、ママ・辻希美と仲良しすぎ...ヴィトンの財布、デジカメ「お下がり」愛用　「大事に使ってるところ尊敬」

辻希美・杉浦太陽夫妻の長女である希空さんが、2025年10月25日に公式YouTubeチャンネルを更新。視聴者からリクエストが多かった、かばんの中身を紹介した。

かばんの中身を紹介！ママとのエピソードがたくさん

まず、希空さんは使用しているかばんを紹介。それは、ヴィヴィアン・ウエストウッドの白のハンドバッグで、店舗で一目惚れしたものだそうだ。かばんに付けているマスコットは、流行中の「ラブブ」。気分によって、かばんに付けるキャラクターは変えているという。

ちなみに、「ラブブ」はスマホにも付けている。母・辻希美さんが当てたという「N」のイニシャルが入ったピンク色のラブブをもらったのだと語った。

また、テディベア柄のメイクポーチの中身も紹介。メイクキープパウダー、GIVENCHYのチーク、JULYDOLLのパレット、クシ、AMUSEのリップと涙袋ボリュームペンシル、筆などが入っている。

財布はルイ・ヴィトンのもので、母・辻さんのお下がりなのだという。ほかにも、アンバサダーを務めているケープの前髪マスカラや、ReFaのストレートアイロンも紹介した。

さらに、辻さんが20歳ごろに使っていたデジタルカメラを、希空さんがピンク色にデコレーションして使用しているそうだ。インスタグラムにアップしている写真も、このデジカメで撮ったものなのだという。

最後に、「ママから借りパクして何か月か経った」というAirPodsも紹介。ノイズキャンセリング機能が優秀で、電車に乗っているときに付けると、よく乗り過ごしてしまうという意外なエピソードも語った。

コメント欄では、「鞄の中身、ママからのお下がりをたくさん入れてて、仲良さがわかる～」「ママのお下がりを大切にしてるところ育ちの良さが出てる」「ママからの物を大事に使ってるところ尊敬～です～♪」といった声が寄せられた。