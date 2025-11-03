J-CAST ニュース

ドジャース山本由伸、スネルに抱き着き「ドヤ顔」　ワールドシリーズ制覇のシャンパンファイトで左右エース歓喜の2ショ

2025.11.03 08:00
スポーツ班
   大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するブレイク・スネル投手が2025年11月2日、自身のインスタグラム（＠snellzilla4）を更新。ワールドシリーズ制覇で行われたシャンパンファイト中にとらえられたチームメートとの笑顔ショットを披露している。

  • ドジャースの公式インスタグラム（＠dodgers）より
    ドジャースの公式インスタグラム（＠dodgers）より
  • ドジャースの公式インスタグラム（＠dodgers）より
「CHAMPS」

   ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で、11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本由伸投手が優勝投手となり、MVPに輝いた。ドジャースはワールドシリーズ2連覇となった。

   興奮冷めやらぬ中、スネル投手はインスタグラムで「CHAMPS」と書き、シャンパンファイト中にとらえられた写真を公開。1枚目は、自身と、大谷翔平選手、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手の先発陣4人による4ショットだ。

   4人は「World Series CHAMPIONS」と書かれたお揃いのTシャツ姿で、目を守るゴーグルを頭にのせ、笑顔を見せている。中央には優勝トロフィーがみえる。

   2枚目は、スネル投手と山本投手のドジャースの左右エースの2ショット。山本投手がスネル投手に「ドヤ顔」で抱きつくようにしていて、一方のスネル投手は山本投手の肩に手をまわしてにっこりとほほ笑んでいる。

   そのほかにも、第3戦でサヨナラ弾を放ったフレディ・フリーマン選手、今季限りで引退の左腕クレイトン・カーショウ投手らとの写真を公開しており、チームメートとワールドシリーズ2連覇の喜びを分かち合っていた。

