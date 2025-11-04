ドジャース山本由伸、タラップで優勝トロフィー堂々掲げ笑顔　愛用ヴィトンのド派手バッグ肩にかけ

ロサンゼルス・ドジャースが、2025年11月3日（日本時間）にインスタグラムを更新。本拠地ロサンゼルスへと戻ったチャーター機のタラップ上で、山本由伸投手（27）が笑顔でトロフィーを掲げる姿を披露した。

「The trophy is home」

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で、11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本投手が優勝投手となり、MVPに輝いた。ドジャースはワールドシリーズ2連覇となった。

球団公式インスタグラムは、「The trophy is home」とコメントを添えて、山本伸投手がトロフィーを掲げる笑顔ショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、山本投手はドジャースのロゴ入りパーカーを着用し、トロフィーを堂々と持ち上げ、笑顔をみせていた。愛用している高級ブランド「ルイ・ヴィトン」のターコイズカラーのバッグを肩にかけている。その後ろでは、キケ・ヘルナンデス選手が腕を組み、ちょっぴり驚いた表情だった。2枚目では、トロフィーを顔の横で持、正面を向いた笑顔ショットとなっている。

この投稿には、「ペアのバッグ可愛い」「みんなおかえりなさい」「おかえりドジャース」「スーパースターのお帰り」「世界一のエース」といったコメントが寄せられていた。