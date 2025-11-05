J-CAST ニュース

先鋭化する維新・藤田氏vs共産党　赤旗記者名刺公開問題で法廷闘争へ発展？

2025.11.05 13:15
政治班
   共産党の日刊機関紙「しんぶん赤旗」が2025年11月4日、公式サイトで日本維新の会の藤田文武共同代表に宛て、「記者の名刺画像公開の削除と謝罪を求める申し入れ」を公開した。

   藤田氏は同日、国会内で会見を開き反論。SNSでも双方の応酬が続いている。

  • 共産党は提訴に踏み切るのか（写真：アフロ）
  • 日本維新の会の藤田文武共同代表。しんぶん赤旗の位置づけについて指摘した（記者会見の動画から）
「不誠実かつ一方的なやり方は、係争中の週刊文春と同じ」

   発端となったのは、しんぶん赤旗日曜版が10月29日配信の電子版で公開した「維新藤田共同代表重大疑惑　公設秘書側に公金2000万円『身を切る』どころか身内へ税金還流」とのスクープ記事だった。

   藤田氏が17～24年の約7年にわたり、自身の公設秘書が代表を務める会社にポスター印刷費などの名目で約2000万円を支出していたと報じたものだった。

   これに対し、藤田氏は30日にXで反論。「悪意のある税金環流のような恣意的な記事ですが、すべて実態のある正当な取引であり、専門家にも相談の上で適法に行なっているもの」とし、経緯を説明した。

   さらに、赤旗側の取材方法について「質問状の回答期限が翌日までという不誠実かつ一方的なやり方は、我が党が名誉毀損で係争中の週刊文春と同じです」と批判した。

   その上で「短期間の要求期日内に返答」したが、「回答を全く反映しない記事を確認し、公平性が皆無だとよくよく認識しました」とし、質問状や記者の名刺の画像の一部を公開した。

「個人情報の無断公開によるプライバシー侵害」
