クマよけに「蚊取り線香」、有効性は？　「一定程度ある」が...秋田県に聞いた注意点

山でのクマよけに「蚊取り線香」が効く──？

各地でクマの目撃情報が相次ぐ中、このような説がXで広く注目されている。クマ対策にも取り組む秋田県生活環境部・自然保護課の鳥獣保護管理チームは取材に、「煙等により人の存在に気づいてもらう効果は一定程度ある」と見解を示した。

「風向きによっては効果が期待できない」

Xでは有効性をめぐり、「これ本当？」「蚊取り線香が効くとはビックリです」「匂いには敏感だと思うのですが...」「山火事をイメージするんだと思います」「ぶら下げるタイプのやつをザックとかにつけたらいいのかな」「音鳴らしながら、蚊取り線香も炊いたらいいじゃん」などとさまざまな声が上がっている。

実際に蚊取り線香はクマよけに効果があるのか、例えば唐辛子成分の有無など、選び方のポイントはどうか。秋田県生活環境部の自然保護課・鳥獣保護管理チームは2025年11月4日にJ-CASTニュースの取材に応じ、

「煙等により人の存在に気づいてもらう効果は一定程度あると思いますが、成分等について当課では承知していませんので、選び方のポイントについてはお答えできかねます」

と答えた。なお、使用時は火気の取り扱いに十分注意する必要があるとした。

Xでは蚊取り線香が期待された一方、音を使う対策はクマが慣れて効果がないとする見方も出ていた。しかし鳥獣保護管理チームは、蚊取り線香は「風向きによっては効果が期待できない」ので「音をだすという基本の対策が必要」と指摘している。