「2秒ってマジで何？」スーパーで珍光景　謎掲示物めぐりX大喜利に...話題の店の反応は

あるスーパーの店内で見られたという、珍しい掲示物の目撃情報がXで話題になっている。一部陳列棚の上部に、2つ並んだスマイルマークとともに「2秒」と赤字が記された紙が掲げられていたというのだ。設置にはどんな狙いが......？

「何が真実か解らんw」「正解はなんなんだ！」

話題となっているのは、Xユーザー・冴えない幸の育てかた（＠S4CHIWAV）さんが2025年11月2日に「スーパー来たけどこの2秒ってマジで何？」などと投稿した写真だ。

投稿は11万件超の「いいね」を集め、設置目的が分からないためか、「そのコーナーで出会った客同士、2秒間笑顔で見つめ合いましょう。ってマークです」「二人並んで２秒間笑顔をキープすれば異世界へ」「お前を笑顔にするのなんて2秒で済むぞっていうハイレベル接客の勲章ですね」「このPOP2秒で作ったよって自慢してんのよ」などと大喜利が盛り上がり、「何が真実か解らんw」「正解はなんなんだ！」と関心を集めている。

なかには、従業員のルール上、売り場への出入り時に笑顔で2秒立ち止まるための目印だとみる声も。真偽は不明だが説得力があると反響を呼んでいる。

投稿者・冴えない幸の育てかたさんはJ-CASTニュースの取材に対し、このような掲示物を見たのは初めてだと答え、感想を「目が笑っていないニコちゃんマークと2秒という文字だけ貼られていてとてもシュールでした」と伝えた。

撮影場所は、滋賀を中心に関西・北陸・東海に展開する総合スーパー「平和堂」だったという。実際の設置経緯や反響について平和堂にも取材を試みたが、広報担当は5日、この件に関する取材や問合せへの対応は控えるとした。