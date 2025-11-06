前田健太投手、日本球界復帰報告　MLBでの10年振り返る「広島で待ってます！」古巣ファンら熱烈コール

MLBのニューヨーク・ヤンキース傘下でプレーしていた前田健太投手が2025年11月6日、インスタグラムを通じ日本球界への復帰を報告した。

「夢が叶った瞬間であり、忘れられない瞬間で満ちた10年間でした」

前田投手は広島カープでプレーし、16年にロサンゼルス・ドジャースと契約。20年にトレードでミネソタ・ツインズに移り、6度の地区優勝、2度のリーグ優勝に貢献した。

23年にFA移籍でデトロイト・タイガースと契約し、25年5月にタイガースから自由契約となった。その後、シカゴ・カブスとマイナー契約を結びAAA級のアイオワ・カブスに所属。8月にFAになると、ニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結びAAA級スクラントン・ウィルクスバリ・レイルライダースでプレーした。

前田投手は11月6日、インスタグラムを更新し、英語で日本球界への復帰を報告した。

「来シーズンより、日本でのキャリアを継続することを決意しました。2016年から2025年にかけてアメリカで野球をプレーできたことは夢が叶った瞬間であり、忘れられない瞬間で満ちた10年間でした」とし、周囲への感謝をつづった。

MLBでの10年間について、「最初の日から、皆が私と家族を温かく迎え入れ、必要な時には助けてくれ、歩む道のりのすべてを支えてくれました」とし、「地区優勝を勝ち取り、シャンパンで祝杯を挙げ、ポストシーズンを戦い抜き、ワールドシリーズにたどり着いた――それらの記憶は永遠に私の心に残るでしょう」と振り返った。

「ファンの皆様へ、心からの感謝を捧げます」とし、「特にプレーオフやワールドシリーズでの球場に満ちた熱気は、まさに他では味わえないものでした」と懐かしんだ。

「ピンチを脱した後のスタンディングオベーションは、私の野球人生における最高の瞬間の一つです。MLBとアメリカでの経験は、選手としてだけでなく人間としても成長させてくれる、数えきれないほどの教訓を与えてくれました」

日本球界への復帰に向けて、「来シーズンから日本で新たな一歩を踏み出すにあたり、再び皆様とお会いできる日を心待ちにしております！」と期待を込めた。