【プロ野球】ピッチクロック導入でファン激論、侍ジャパン練習試合で大苦戦　早めに導入をvs良さなくなる

プロ野球のピッチクロックを巡り、インターネット上で導入「賛成派」と「反対派」両派からそれぞれ声が上がっている。

先発・平良は「せかされている感じがめちゃくちゃありました」

野球日本代表「侍ジャパン」は2025年11月10日、サンマリン宮崎で広島と練習試合を行い、14―11で勝利した。

試合では、26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据えて、WBCで導入される投球間の時間制限「ピッチクロック」、サイン伝達機器「ピッチコム」を試した。

ピッチクロックは、試合時間短縮を目的に投球間に制限時間を設けるルールで、大リーグでは23年シーズンから導入されている。

ルールでは、投手はボールを受け取ってから、走者がいない場合は15秒、走者がいる場合は18秒以内に投球動作に入らなければならない。時間をオーバーした場合、1ボールが宣告される。

ピッチクロックはNPB（日本野球機構）で導入されていないことから、広島戦では、感覚がつかめずリズムを崩す投手が続出したようだ。

スポーツ紙の報道によると、先発した平良海馬投手（西武、25）は「せかされている感じがめちゃくちゃありました」と明かし、2番手・大勢投手（巨人、26）は「意識し過ぎて投げ急いでいる感じがした」と語ったという。