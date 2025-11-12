韓国人投手は「完全絶滅」状態なのに　大谷翔平、山本由伸に続いて今井達也出現、日本勢大活躍に韓国メディア羨望

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年11月12日、大リーグの特集記事を組み、大谷翔平選手（31）、山本由伸投手（27）ら日本人投手が大リーグで活躍する現状を「うらやましくてたまらない」とした。

「大谷、山本に続き、またもや大物投手のデビューが間近」

現在、大リーグでは多くの日本人投手が活躍している。

今シーズン、ワールドシリーズを制覇したロサンゼルス・ドジャースには、大谷、山本、佐々木朗希（24）の3投手が所属。この他にも、ダルビッシュ有（パドレス、39）、千賀滉大（メッツ、32）、菊池雄星（エンゼルス、34）、菅野智之（オリオールズ、36）、今永昇太（カブス、32）らが、それぞれのチームで活躍している。

一方、韓国出身の投手は現在ゼロ。韓国プロ野球（KBO）リーグの元セーブ王、コ・ウソク投手（27）が、24年から米国でプレーしているが、2年間マイナー暮らしが続き、1度も大リーグに昇格していない。

大リーグで多くの日本人投手が存在を示す中、今オフ、西武・今井達也投手（27）がポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦する。米メディアによると、複数球団による争奪戦が予想されるという。

このような状況の中、「スポーツ朝鮮」は「うらやましくてたまらない、MLBの韓国人投手が絶滅状態なのに、日本の投手は『全盛期』大谷、山本に続き、またもや大物投手のデビューが間近...西武エース・今井のポスティング株価、急騰の兆し」とのタイトルで記事を展開した。