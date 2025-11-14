楽天・辰己涼介は「FAしても自分の首を絞めるだけ」、権利行使に識者酷評...「とりたてて必要かといえば難しい」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月13日にユーチューブを更新し、国内フリーエージェント（FA）権を行使した楽天・辰己涼介外野手（28）について、「FAしても自分の首を絞めるだけ」との見解を示した。

「海外しか頭にないと思っていた」

辰己は今オフ、ポスティングシステムを利用して大リーグ挑戦を目指していたが、球団に認められなかったため、国内FA権を行使したという。

立命館大学出身の辰己は、18年ドラフト会議で楽天から1位指名され入団した。ルーキーイヤーにレギュラーを獲得し、25年シーズンまでの7年間、100試合以上の出場を続けている。

24年は143試合に出場して、打率.294、7本塁打、58打点、20盗塁を記録。158安打はパ・リーグ最多だった。

今シーズンは114試合に出場して打率.240、7本塁打、32打点、20盗塁だった。

辰己の大リーグ志向を理解している高木氏は「海外しか頭にないと思っていた」と切り出し、FA権を行使した理由を独自分析した。

「楽天が、あと2年やって、ポスティングではなく（海外）FA権を取って出て行けと。その2年間は、FAとしての給料を払うという感じじゃないの？例えば、（年俸が）1億円だったら1億5000万円。2年間で3億円という総額の契約を結んで、そしてFAで行ったらどうかという風な感じではないか」

そして、「自分の夢はメジャーにあって、それを諦めていなくて、迷路にはまったような、そんな感じにならなければいいが」と心配しつつ、こう続けた。