「遺産はアイドルに寄付」高齢の母、「推し活」で300万円つぎ込む　衝撃とモヤモヤの遺品整理のリアル

近年、推し活は若い世代だけでなく、高齢者にも広がっている。応援することが生きがいとなる一方で、支出が膨らむと、家族との価値観のずれが表面化しやすい。本人の死後に「推しに関するお金」が見つかると、扱いを巡って家族が戸惑うこともある。

母が残した「推し」への思いと通帳

東京都内に住む佐藤真理子さん（仮名・50代）は、母・美智子さん（仮名・享年70代）の遺品整理の最中に、思いもよらない発見をした。「押し入れの奥から、同じアイドルのDVDやファンクラブ限定グッズが、たくさん出てきたんです。母がそんなに熱心なファンだったとは、全く知りませんでした」と話す。

美智子さんは、夫に先立たれてから10年以上、一人暮らしを続けていた。近所づきあいも少なく、娘の真理子さんも仕事に追われて、実家を訪れる機会は減っていった。家族の会話が少なくなるなか、70歳を過ぎた頃に、テレビで見た男性アイドルグループに心を奪われたという。ファンクラブに入会して、コンサートに足を運び、SNSを通じて同世代のファン仲間とも親しくなっていった。

やがて、遺品整理を進めるなかで、通帳を確認した真理子さんは、思わぬ事実に直面する。推し活に関連する支出が、数年間で約300万円に上っていたのだ。旅費やグッズ購入費だけでなく、アイドルの活動を支援する、クラウドファンディングへの振込も確認された。

「独り身の母なりに、前向きに過ごそうとしていたのかもしれませんが、家族としては、どう扱えばいいのか分かりませんでした」と真理子さん。弟との間でも意見が分かれた。弟は「母の自由だよ」と擁護したが、真理子さんは「生活費を削ってまで支出していたんだよ」と声を荒らげた。

ほどなくして、真理子さんは、母のファン仲間から「お母様が生前に、亡くなったらグループの活動支援に寄付したいと話していた」と聞いた。しかし、遺言書はなく、最終的に残された資産は、相続財産として分配されることになった。真理子さんは「母にとっては確かに生きがいだったと思います。でも、残された側にとっては、気持ちの整理が難しいんです」と複雑な表情だ。

高齢になっても心を動かす対象を持ち、仲間とつながることは、生きる力になる。その一方で、家族にとっては、理解や整理の難しさも伴う。「推し活」は、世代を超えて、生き方そのものを映す鏡に、なりつつあるのかもしれない。（※プライバシー保護のため、内容を一部脚色している）