「いびきをかいている人は老ける」専門家がズバリ　ブラマヨ小杉はいびき対策で首から上が「装置だらけ」

2025.11.20 13:30
リサーチ班
   2025年11月19日放送のバラエティー番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）は若返りの最新研究をとりあげ、疲労研究家の梶本修身さんが「2日間の睡眠不足になるだけで老けるということがわかっている」と紹介した。

  • 「ブラックマヨネーズ」小杉竜一さん（2016年撮影）
  • CPAPは圧力をかけた空気を気道に送り込むことで睡眠中の無呼吸を防ぐ機器（画像はイメージ）
「いびきをかいている人は老ける」

   梶本さんによれば、「2日間の睡眠不足で皮膚の水分量が低下、乾燥もしやすくなり弾力性も下がってしまう」という。睡眠時間だけでなく睡眠の質も大切だ。「いびきをかく人、無呼吸な人は十分な睡眠時間をとっていてもいびきをかいている人は老ける」と話す。スタジオから驚きの声があがった。いびきによる酸素飽和度が下がることで皮膚に炎症が起き、たるみ・シミ・しわにつながるという。

   お笑いコンビブラックマヨネーズの小杉竜一さんは「CPAP（睡眠時無呼吸症候群改善のための装置）でいびきをかかないようにして、くいしばり予防のナイトケアのマウスピースして、（唇に指をあてて）テープをはって、顔面パツパツで寝てます」と話した。MCの明石家さんまさんは「よう寝れるな！」と突っ込みをいれた。小杉さんは手を首にあて、「ここら上は装置だらけ。最初は気になって寝られなかったけど今はもうCPAPして、テープして・・・」と話す。相方の吉田敬さんが「（寝ていて）無意識でそこまででけへん」。

「40歳になると痩せている人が老けて見える」
