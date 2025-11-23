朝8時オリジナル企画で独走TBS「ラヴィット！」　クイズ・パロディドラマ・即興漫才...あらゆる創造性が集う

TBS系で放送する「ラヴィット！」は、クイズ、歌、ゲーム、ドラマパロディ、即興漫才が混在する「総合バラエティ」と化している。テレビ番組が「視聴率を確実に取れる企画ばかり」になる中、複数ジャンルの企画を同時進行するのは極めて希少だ。

総合バラエティの創造性を再現する「ラヴィット！」

同番組では、「クイズミリオネア」とビリビリ椅子を融合させた「クイズ! ビリビリオネア」、誕生日を迎えた出演者を祝う「歌唱リクエスト」、名曲のサビを数字「1、2、3......」で歌い、ピッタリ20で終わらせるゲーム「名曲は20選手権」、直前まで相方がわからず即興漫才を行う「出会い頭-1グランプリ」、「踊る大捜査線」をパロディしたグルメロケ企画「チャーハン大捜査線」などが放送され、企画の豊富さは業界随一である。

そんな番組の売りは、「クイズ! ビリビリオネア」などで使用される「ビリビリ椅子」だ。これまでありがちなビンタ、ハリセンなど視覚的に痛そうな罰ゲームはコンプライアンス面から消滅し、出演者にしかわからない「見えない痛み」へと変化した。視聴者は推測するしかなく、出演者の「本物の反応」が加わることで、規制を回避しながら最強の罰ゲームとして機能する。

乃木坂46の弓木奈於さんは2023年10月、ビリビリ椅子直後にジャングルポケットの太田博久さんに「マジで、やばいから！」と絶叫。体験者の本音が電流の痛さを物語り、この言葉はTシャツ化されるなど話題を集めた。

同2023年7月、櫻坂46の守屋麗奈さんは電流を回避するために「（お尻を）浮かせるのが早すぎました」という迷言で愛されるキャラとして人気に。今年5月に初出演した女子プロレスラー・上谷沙弥選手も、太腿の部分は地肌が見えているため、「布がここにないんで直（じか）に来た」と笑いを誘い、シーズンレギュラーを決めるなど新たなファン層を獲得している。