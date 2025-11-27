J-CAST ニュース

ヒカキン妻「事件スレスレ」ストーカー被害に遭った過去　「けっこうえげつなくて」アパートで肩トントン

2025.11.27 18:51
エンタメ班
   人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが、2025年11月24日に行った生配信で、妻が過去に遭ったストーカー被害について明かした。

  • ヒカキンさん（25年9月18日撮影）
「よく『ギャー！』ってなんなかったよね、その時」

   ヒカキンさんは、視聴者からの「ツマキンのストーカーエピソード教えてほしい」というコメントを取り上げ、

「事件スレスレぐらいのやつがあって。僕の妻のツマキンさんがストーカーされたっていうのが、昔あったっていう話を聞いて、それがけっこうえげつなくて」

と、妻が大学生の頃に都内でアルバイトしていた際に起きたエピソードを語りだした。

   アルバイト先から電車で1時間ほどかけてアパートまで帰宅した彼女が、不審者から肩をトントン叩かれたという驚きのエピソードを、ヒカキンさんは明かした。彼女は不審者から、「あの～、ずっとついてきちゃいました」「かわいいなって思ってずっとついてきました」と言われたそうだ。

   彼女は「ここで刺激したら殺されるかもしれない」と思い、不審者と冷静に会話をしながら対処したという。最終的には、エレベーターをうまく利用して逃げることに成功し、警察署に駆け込んで助けを求めたそうだ。

   その後は不審者に遭遇しなかったというが、「ちょっとして、怖いから引っ越した」という。ヒカキンさんは、「1時間ストーカーしてくるって怖くね？ マジで」「ツマキンさん華奢なんで、すごい。よく『ギャー！』ってなんなかったよね、その時」とコメントしている。

