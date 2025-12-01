韓国プロ野球「MVP」元NPB投手、大リーグ復帰へ「覚悟」決めた...「拒否しにくいオファーを受けたようだ」【韓国メディア】

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2025年11月30日、韓国プロ野球（KBO）リーグのハンファ・イーグルスに所属するコディ・ポンセ投手（31）の特集記事を組み、今オフ、ポンセが大リーグに復帰する可能性が高いと報じた。

今季29試合に登板し17勝1敗、防御率1.89

米カリフォルニア州出身のポンセは、大リーグのピッツバーグ・パイレーツから21年オフに日本ハムに移籍した。日本ハムでは2年間プレーし、7勝10敗だった。

23年オフに楽天に移籍し、24年シーズンは3勝6敗、防御率6.72。日本球界で計3年間プレーし、通算10勝16敗、防御率4.54。24年オフに活躍の場を韓国に求め、ハンファ・イーグルスに移籍した。

KBOリーグ1年目の今シーズン、29試合に登板し17勝1敗、防御率1.89を記録した。最多勝、最優秀防御率、最多奪三振のタイトルを獲得し、KBOリーグの年間MVPに選出された。

ポンセの韓国での活躍は、大リーグのスカウトらも注目し、シーズン終盤には複数球団のスカウトが来韓したという。

KBOリーグでは、ここ最近、元大リーガーがKBOリーグで結果を残して大リーグに復帰するケースもあり、韓国メディアはポンセの去就に注目している。

このような状況の中、「スポーツ朝鮮」は、「本当に良い大リーグのオファーを受けた、ポンセは覚悟を決めた」とのタイトルで、記事では「拒否しにくいオファーを受けたようだ」と指摘した。