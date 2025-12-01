J-CAST ニュース

STARTOアイドル8組「シャッフルメドレー」にX違和感　SUPER EIGHTだけ単独歌唱なし...広がる憶測

2025.12.01 19:12
エンタメ班
   日本テレビ系音楽特番「ベストアーティスト2025」が2025年11月29日に生放送され、STARTO ENTERTAINMENT所属のアイドル8組による「シャッフルメドレー」企画が行われた。

   そこでのアイドルグループ「SUPER EIGHT」の出番の少なさをめぐり、視聴者から不満が噴出し、裏事情を推測する声も出ている。

  • 「ベストアーティスト2025」に出演したSUPER EIGHT。番組公式インスタグラム（＠musicday_official）より
  • 「ベストアーティスト2025」に出演したSnow Man。番組公式インスタグラム（＠musicday_official）より
  • 「ベストアーティスト2025」に出演したAぇ! group。番組公式インスタグラム（＠musicday_official）より
  • 「ベストアーティスト2025」に出演したSixTONES。番組公式インスタグラム（＠musicday_official）より
  • 「ベストアーティスト2025」に出演したHey! Say! JUMP。番組公式インスタグラム（＠musicday_official）より
  • 「ベストアーティスト2025」に出演したTravis Japan。番組公式インスタグラム（＠musicday_official）より
  • 「ベストアーティスト2025」に出演したKing & Prince。番組公式インスタグラム（＠musicday_official）より
  • 「ベストアーティスト2025」に出演したtimelesz。番組公式インスタグラム（＠musicday_official）より
「エイトも１曲歌って欲しかったよ！！」

   番組では放送25回記念特別企画「先輩たちの名曲を歌い継ぐシャッフルメドレー」として、STARTO社のアイドル8組が次々登場する場面があった。

   それぞれグループ単体で、Aぇ! groupが「チャンカパーナ」（NEWS）、SixTONESが「シンデレラ・クリスマス」（KinKi Kids）、Hey! Say! JUMPが「夜空ノムコウ」（SMAP）、Travis Japanが「夢物語」（タッキー&翼）、King & Princeが「青春アミーゴ」（修二と彰）、timeleszが「Can do! Can go!」（V6）を歌い踊った。

   最後はSnow Manが「Happiness」（嵐）の1番を務め、繰り返しのサビから、SUPER EIGHTをはじめ全8組が集結。SUPER EIGHTの村上信五さんと丸山隆平さんに引っ張られる形で、司会の嵐・櫻井翔さんも加わり、全員で盛り上がっていた。

   一方、放送を受けてXでは、シャッフルメドレーでSUPER EIGHTのみグループ単体の歌唱がなかったとして、「エイトも１曲歌って欲しかったよ！！聴きたかったよ！！エイトのシャッフルも！！」「1曲も歌わんとオールラインナップみたいなんで済まされるのは腹立つわ。扱い雑すぎやろ」「出番が他のグループと違いすぎてうーんって感じ」「後味悪すぎた」「意味がわからん」といった声が相次いだ。

「いろんなことがなければエイトも一曲歌ったのかなぁ」
