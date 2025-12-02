「永久追放」だったジュキヤ、YouTube活動再開を発表 運営への申請が受理、「皆さん、泣いて嫌がってると思いますけど（笑）」

YouTubeチャンネルをBAN（アカウント停止）されていた配信者のジュキヤさんが2025年12月1日、YouTubeでの活動再開を発表した。

「申請しましたら見事通りました」

ジュキヤさんはYouTubeで性的な内容の動画を度々投稿し、2024年5月にメインチャンネルがBANとなっていた。その後、何度か新たなYouTubeチャンネルを立ち上げたものの、いずれも数日以内にBANされており、「永久追放」扱いに。現在は「DMMオンラインサロン」などのサブスクリプションサービスで動画投稿を継続している。

「YouTube復活します」と題した動画でジュキヤさんは開口一番「ただいま！」といい、「YouTubeなんと復活しました。ありがとうございます」と伝えた。チャンネルを新たに開設できた理由は、YouTubeが10月に発表したアカウント停止中の一部YouTuberを対象とする「セカンドチャンス」プログラムに応募したからだという。数あるチャンネルの中で、サブチャンネルの「ジュキぱっぱ」のみ同プログラムの応募フォームで申請することができ、「申請しましたら見事通りました」と明かした。

また、自身にアンチが多いことを踏まえ「まさかこのYouTube、復活できると思ってませんでしたので、すごい皆さん、泣いて嫌がってると思いますけど（笑）」と自虐。これまで積み上げた登録者数や過去の動画は引き継がれないとした上で「また一からやっていきたいと思います」と意気込んだ。

なお「DMMオンラインサロン」での活動は続けていく一方、YouTubeは「すごい安全なところでやっていきたい」と述べ、「昔YouTubeでやっていたような企画ができるかはわからないんですけど、攻めたような企画はDMMのほうで動画を載せていきたいと思っております」と語った。そして「今後、YouTubeとDMM、両方やっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします」と頭を下げていた。