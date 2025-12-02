浜田雅功、「AiScReam」声優にチョークスリーパーで賛否　海外は冷ややか「日本人のジョークって本当に変」

TBS系バラエティー番組「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」が2025年11月28日に放送され、MCのお笑いコンビ「ダウンタウン」浜田雅功さんが、人気声優の「ふりりん」こと降幡愛さんに対して「チョークスリーパー」（首絞め技）をかけたことがXで賛否を呼んでいる。

切り抜き動画が拡散「こんな扱いされるべきじゃない」

番組をめぐりXでは、人気アニメ「ラブライブ！」シリーズ発の女性声優3人組ユニット「AiScReam」（降幡さん、大西亜玖璃さん、大熊和奏さん）が自身の大ヒット曲「愛スクリ～ム！」を歌ったシーンの切り抜き動画が拡散されている。

具体的には「歌ってつなげ！名曲メドレー対決」というコーナーで、進行役が「もう降幡さんは歌えません」と説明した後、大西さんと大熊さんが歌いはじめたところに降幡さんが乱入。これを受けて浜田さんが笑いながら、背後から降幡さんの首に片腕をまわし、チョークスリーパーをかけるような動きを見せた。

降幡さんがガニ股で必死な表情を浮かべると、スタジオでは笑いが起こり、共演者から「やめて～」の声も。降幡さんはAiScReamメンバーと一時引き離されるも、笑顔で歌に戻り、浜田さんに駆け寄って、「浜ちゃ～ん！何が好き？」とコラボ歌唱に巻き込んでいた。

一見して和気あいあいとした雰囲気で、視聴者に「浜田さんと降幡さんの絡み最高すぎる 仲良すぎだろww」「ふりりん大暴れやん笑笑」「浜ちゃんにツッコまれるほどの芸人っぷり」「これガチで流れ完璧で天才すぎて最高やった」などと楽しまれた一方、下記のように、海外ユーザーの間で冷やかな反応が広がった。

「この男、『コメディ』のために彼女をヘッドロックにかけたってどういうこと？？」

「ふりりんも他の女性もこんな扱いされるべきじゃない」

「日本人のジョークって本当に変だよ」

「これはコメディじゃない」

「マジで超不愉快」