日本ハム復帰の西川遥輝、「球団が情をかけたなら心配」OB見解...功労者だが「勝つために情はいらない」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年12月3日にユーチューブを更新し、日本ハムに復帰した西川遥輝外野手（33）について、「球団が情をかけたなら心配」との見解を示した。

「西川は勝つ道筋をある程度、心得ている選手」

日本ハムは2日、ヤクルトを戦力外となった西川を獲得したことを発表した。5年ぶりの古巣復帰となる。

智辯学園和歌山高校出身の西川は、10年のドラフト会議で日本ハムから2位で指名され入団。12年に1軍デビューを果たし、14年にレギュラーの座を獲得した。日本ハムでは21年までプレーし、2度のベストナイン、4度の盗塁王に輝いた。

21年オフに自由契約となり、楽天に移籍。楽天では2年間プレーするも、23年は35試合の出場にとどまった。同年オフにヤクルトに移籍し、25年9月に戦力外を通告された。

西川の古巣復帰について、日本ハムOBでもある高木氏は「びっくりした」と驚きを隠さず、復帰の経緯に関して独自分析した。

「『いらない』といって外に出した選手を引き戻すという。ちょっと考えにくいが、ひとつ言えば、優勝経験という意味では、西川は（16年、日本ハム時代に）日本一になっている。勝つ道筋をある程度、心得ている選手だと思う。その中でベテランになった。今は（若手に）言える人がいないと思う。チームをまとめる、締めるということで取るのかなというのが、自然な考え。（西川は）功労者のひとり。（球団が）情をかけるとか、そういうことなのかなとは思う」