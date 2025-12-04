GACKT、流行語大賞の高市首相「働いて×5」を絶賛　「言葉の選び方としては秀逸」

ミュージシャンのGACKTさんが2025年12月4日にXを更新し、「現代用語の基礎知識 選『2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞』」の年間大賞に選ばれた高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」について、「言葉の選び方としては秀逸」だと絶賛した。

「【こなしてこなしてこなして...】であれば誰の心にも刺さらない」

「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」は、10月の自民党総裁選で高市首相が選出された際のあいさつで飛び出したフレーズ。なお、「流行語大賞」の受賞式で高市首相は「国民の皆さまに働きすぎを奨励するような意図はございません」とコメントしている。

このフレーズが流行語大賞を受賞したことについてGACKTさんはXで言及し、「ニュースでは【ワークライフバランスの時代に逆行している】という声もあったらしいが、ボクは少し違う視点で見ている」と明かし、「リーダーであれば、このくらいの覚悟と気概は必要だ。むしろ、言葉の選び方としては秀逸」と感心した。

GACKTさんは、「もしこれが【こなしてこなしてこなして...】であれば誰の心にも刺さらない」と言葉選びの重要性を指摘し、「【労働】は与えられるだけなら苦痛になる。だが、そこに主体性さえあればまったく別物に変わる。それがたとえ同じ仕事の内容でさえ、楽しく、誇らしく、やりがいのある行為になる」とつづった。