「彼女の隣の席にしろ」と要求？上海便が成田に引き返す　運航会社「安全阻害行為」と説明、千葉県警「被害届なく捜査せず」

格安航空会社（LCC）「スプリング・ジャパン」（千葉県成田市）の成田発上海（浦東）行きの便で乗客と客室乗務員とのトラブルがあり、この便が成田空港に引き返していたことが分かった。

中国メディアの報道によると、男性客が一緒だった女性客の隣の席にするよう求めたという。成田では、警察も出動した。このトラブルについて、スプリング・ジャパンと千葉県警に取材して話を聞いた。

「それじゃ、降りよう」「私は知らない」警察官と応酬

「どの人？」。千葉県警の警察官2人が航空機内の通路を歩き、周囲の乗客に声をかける。

乗客らが指し示すと、警察官は、トラブルを起こした客に向かい合い、「それじゃ、降りよう」「はい、OK？」と右手で手招きする。「私は知らない」と英語の声が聞こえ、警察官が「この人？」と客室乗務員2人に聞くと、乗務員らは、「はい」と答えた。

「あの～、他のみんなが迷惑しているから。みんなが迷惑しているから、降りましょう」

今回のトラブルについて、他の乗客が撮影したとみられる動画がネット上に投稿されており、こんなシーンが映っていた。

スプリング・ジャパンは、中国のLCC「春秋航空」が日本で12年に設立した。21年からは、日本航空（JAL）のグループ会社として、中国への国際線や日本の国内線を運航している。

今回の上海便「IJ005」便は、12月1日19時20分ごろに成田を出発した。中国メディア「極目新聞」が乗客に取材したところでは、男性客は、一緒に旅行していたカップルの女性客と別々の席になり、客室乗務員に対して隣の席に変更するように求めた。しかし、乗務員がこの要求を断ったため、口論になったという。口論は、2時間近くも続いたと証言する乗客もいたと伝えた。

ネット上で投稿された動画については、中国メディアも、千葉県警の警察官が男性客と向き合ったシーンとみられる画像をキャプチャーして記事に掲載している。