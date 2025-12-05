「『即入院です』と言われた」IKKOさん涙ながらに告白　眉毛の左右の位置が2～3センチずれていた病状

「どんだけ～」の決め台詞で人気のある美容家でタレントのIKKOさん（63）が顔面まひにかかり2週間の入院生活を送ったという。2025年12月5日の情報番組「サン！シャイン」（フジテレビ系）は顔面まひとはどういうものなのか、なぜかかるのかをとりあげた。

ある日突然、顔の半分が動かない

冒頭にIKKOさんが自身のSNSで顔面まひにかかって入院していたことを公表したことを紹介した。IKKOさんによると、ある日（IKKOさんの）顔が半分動いていないとスタッフが気づいた。鏡を見ると眉毛の左右の位置が2～3センチずれていて、抹消神経の顔面マヒだった。

番組が退院後に初めてIKKOさんに電話で取材したとき、「目がすっごいしみたんですよ、片方が。それで自分で目を洗った方がいいんじゃないかと思い、洗った時にまぶたのあたりが何か違うような気がしたんですよ」と話した。

脳神経外科でMRI検査をしたら「脳に問題はない」と言われ、次に耳鼻科を受診。「耳鼻科の先生に『即入院です』と言われたんです」と明かした。入院中は芸能界の仲間に伝えず、病名も公表しなかった。その理由を問われたIKKOさんは涙声になりながら「顔面まひをある程度メンタル的にも克服してからじゃないと、メッセージとして多くの方に力に勇気に、力に希望にならないんじゃないかと思いまして」と話した。